ERC s'adreça «al 80%», Batet segueix absent, Cs va a la universitat i cau el vot per correu

segueix sent notícia en la campanya del PSC, per la seva absència . La número 1 del partit per Barcelona continua de baixa per malaltia i sense participar als actes dle seu partit. Si en un principi s'havia d'incorporar dijous passat a la campanya, aquest dilluns els metges li han tornat prescriure repòs. Una malaltia en el moment més inoportú. Però quan es tanca una porta se n'obre una altra: Batet, de perfil més conciliador en la qüestió nacional que la línia actual del seu partit, s'està estalviant participar en primera persona en una campanya incòmoda per a qui proposa alguna cosa més que mà dura des de l'unionisme.dels presos polítics. Aquesta és la proposta concreta que ha fet ERC , en un escenari i amb un protagonista simbòlicament molt apropiats: a l'antiga presó model, i per boca d'un represaliat polític, l'exconseller Carles Mundó. Una proposta que, més enllà del seu contingut teòricament central -l'amnistia-, apunta a un aspecte nuclear de la posició d'DERC després del 21-D. quan diu que la iniciativa pretén aplegar "el 80%" de la societat catalana que està a favor del dret de decidir. És a dir, allò famós d'eixamplar la base, que tanta urticària desperta en alguns dels rivals polítics dels republicans dins de l'independentisme.. El partit d'Albert Rivera i Inés Arrimadas -i del gosset Lucas - ha anunciat que denunciarà els joves que porten sis dies acampats a la plaça Universitat de Barcelona. I ho ha fet en el lloc que tothom podia preveure: a la mateixa plaça Universitat de Barcelona. Lorena Roldán i Carlos Carrizosa han imitat altres happenings cèlebres del seus líders -a Vic, a Amer, o fins i tot a Waterloo- i han buscat la foto que els fes aparèixer com a víctimes. L'estirabot, però, ha passat ben desapercebut: un breu intercanvi de càntics, algun desplante del sanguini Carrizosa, un quart d'hora, i cap a casa. En la mateixa línia decreixent d'interès que - segons les enquestes - està despertant el partit en aquesta campanya.Les peticions per votar per correu es desplomen a Catalunya. Concretament, un 13,4% respecte al 28-N. Una caiguda que pot apuntar a una menor participació en aquesta repetició dels comicis. I que s'interpretarà del dret i de l'inrevés, si beneficia a la dreta o a l'esquerra, al sobiranisme o a l'unionisme. Una menor participació en uns comicis, en tot cas, mai no pot ser una bona notícia.

