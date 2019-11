Núria Giné dimiteix com a presidenta del PDECat de Balaguer i Josep Maria Roigé plega del comitè local

El passat 3 d'octubre Núria Giné va presentar la seva dimissió com a presidenta local del partit a Balaguer; dimissió que també va presentar Josep Maria Roigé com a membre del comitè local.Davant d'aquesta circumstància, la direcció del partit va encarregar la formació d'un equip provisional amb diferents càrrecs representatius per tal de donar continuïtat al nostre projecte polític fins al proper congrés, encarar la campanya del 10-N i coordinar el partit amb el grup municipal.Així, formen aquest equip el conseller nacional Marc Solanes, els membres del comitè local Lina Gené, Antoni Domènech i Gerard Garcia, i els regidors i exregidors Laia Vilardell, Guifré Ricart, Mireya Planes, Miquel Aige, Nuri Toledo i Gemma Trilla.El president comarcal de la Noguera, Eloi Bergós, ha assenyalat que ara la prioritat és que JxCAT tregui un gran resultat el 10-N i que posteriorment s'abordaran els reptes de futur a la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor