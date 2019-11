Dolors Bassa demana «refer ponts» en un missatge gravat

La veu de l'exconsellera Dolors Bassa ha ressonat aquest dilluns a l'auditori del Palau de Congressos de Girona. La dirigent empresonada a Puig de les Basses ha fet arribar un missatge gravat per reclamar que, a partir del 10-N, sigui "l'hora de la política" i es treballi per "refer ponts" al voltant d'una taula de diàleg.Fonts republicanes expliquen que la dirigent de Torroella de Montgrí condemnada a 12 anys de presó per sedició i malversació volia fer arribar aquest missatge avui que el míting d'ERC se celebrava a Girona. En la gravació, Bassa admet que està "indignadíssima" i "molt enfadada" amb la sentència del Tribunal Suprem. Especialment, ha dit, perquè suposa "condemnar" totes les persones que aposten per la independència com a projecte polític.Tot i això, ha demanat que les protestes per reclamar les urnes -que ha dit que "són sempre la solució"- siguin "pacífiques". El missatge de Dolors Bassa ha estat precedit de la intervenció de la seva germana i candidata per Girona, Montse Bassa, que ha sentenciat que els dirigents independentistes estan "segrestats" i que els socialistes en són responsables. "La sedició la demanava l'Advocacia de l'Estat. És socialista!", ha exclamat.De fet, Montse Bassa ha insistit que els dirigents independentistes porten més dies tancats a la presó amb un govern del PSOE que no pas amb el de Mariano Rajoy. "Sánchez no té principis ni moral", ha etzibat, i adreçant-se al govern espanyol ha subratllat també que "no hi ha un problema de convivència, sinó un problema de democràcia" amb l'Estat.

