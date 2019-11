La princesa Elionor: «Els meus pares ens han parlat de Catalunya amb veritable afecte»

EN DIRECTE Continua la protesta a la Diagonal. A les 19h ha de començar el lliurament dels Premis Princesa de Girona al Palau de Congressos; fotografies d'@AdriaCostaRifa https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/T8H2vWN0ko — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

Milers de ciutadans s'han manifestat contra la presència del rei; cap membre del Govern ha assistit a l'acte oficial al Palau de Congressos

La princesa Elionor, filla de Felip VI i de la reina Letícia, ha pronunciat aquest dilluns el seu primer discurs a Catalunya. I ho ha fet amb unes paraules en català: "Des de ben petites, a la meva germana, la infanta Sofia, i a mi, els nostres pares ens han parlat de Girona i de Catalunya amb veritable afectes". "Gràcies a ells, sabem moltes coses de la història i de la cultura catalanes", ha recalcat Elionor, que ha parlat abans del monarca davant d'un auditori que els ha rebut amb un fort aplaudiment.Com a princesa de Girona, ha dit, vol "honorar" la fundació "com es mereix". "I portar amb orgull el seu nom per tot Catalunya, per la resta d'Espanya i per tot el món. Per tal que tothom sàpiga ocupar-se els joves, de la seva formació, de que tinguin més oportunitats, és contribuir un futur millor per a tots", ha destacat Elionor.Cap membre del Govern ha assistit a l'acte del Palau de Congressos. El president de la Generalitat, Quim Torra, va renunciar a la vicepresidència d'honor de la Fundació Princesa de Girona el 22 de juny de l'any passat, i va assumir el compromís de no acostar-se a cap esdeveniment organitzat per la monarquia a Catalunya. Les autoritats amb més rang han estat la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, i el president del Senat, Manuel Cruz . Teresa Cunillera, delegada de l'executiu estatal a Catalunya, tampoc s'ha perdut l'entrega de premis a Barcelona.Milers de persones s'han congregata la Diagonal per protestar contra la presència de Felip VI. Han respost a la convocatòria dels comitès de defensa de la República (CDR), que des de les 15.30 han sortit de la plaça de Sants i de l'estació de Metro de Maria Cristina per tal d'arribar a les quatre de la tarda al final de la Diagonal de Barcelona. Des d'allà, han intentat impedir l'entrada dels convidats a l'acte, que han buscat alternatives com ara la que oferia el Reial Club de Polo.Ahir a la tarda, coincidint amb l'arribada de Felip VI, centenars de persones ja van congregar-se a l'avinguda barcelonina, que es va haver de tallar circumstancialment durant la manifestació. La setmana passada, el mateix Palau de Congressos va acollir la posada en marxa de l'Assemblea de Càrrecs Electes, convocada pel Consell per la República i que suposa l'últim intent per recuperar la unitat independentista Fa tan sols dos anys, la nit del 3 d'octubre del 2017 -quan les mobilitzacions de l'aturada de país s'havien acabat-, Felip VI va comparèixer des del seu despatx per avalar la violència policial del referèndum i anticipar, en certa manera, l'aplicació de l'article 155. "Em vull dirigir directament a tots els espanyols. Hem estat testimonis dels fets a Catalunya, amb la pretensió de la Generalitat que es proclami il·legalment la independència. Les autoritats han incomplert reiteradament la Constitució", va indicar.La relació entre el successor de Joan Carles VI amb Catalunya ha estat complicada des dels primers passos del regnat . Les xiulades en les finals de Copa del Rei, les negatives a rebre Carme Forcadell i Roger Torrent un cop escollits com a presidents del Parlament i les protestes contra la seva presència a la manifestació pels atemptats del 2017 han enterbolit les relacions entre el monarca i la societat catalana.

