VÍDEO Josep Bou s'encara amb els manifestants que l'impedien accedir a l'acte de Felip VI

El regidor de l'Ajuntament de Barcelona pel Partit Popular, Josep Bou, s'ha encarat amb diversos manifestants que l'hi impedien l'accés al Palau de Congresos per accedir a l'acte que presideix el rei espanyol Felip VI. Prop d'un miler de manifestants s'hi han concentrat en protesta per la presència del monarca a Catalunya.En un dels carrers que rodegen l'edifici on se celebra la cerimònia, a l'avinguda Xile, Bou ha intentat entrar per un d'aquests accessos i desenes de persones que es congregaven en la protesta l'hi han impedit l'accés, fet que l'obligat a donar mitja volta. El regidor popular ha retret l'actitud de diversos manifestants i altres li han proferit una gran xiulada, insults i crits.La visita de Felip VI a Barcelona ha encès els ànims al carrer i també el primer -i últim- dilluns de campanya electoral. Prop d'un miler de persones protesten a les proximitats del Palau de Congressos de Catalunya, a l'entrada de la Diagonal de Barcelona, contra la presència del Felip VI, que al vespre hi fa un discurs amb motiu del desè aniversari de la Fundació Princesa de Girona, juntament amb la seva filla, la princesa Elionor.Els Mossos d'Esquadra han tallat el trànsit a la Diagonal, han blindat el recinte i han fet fora els manifestants del davant, de manera que aquests s'han hagut de situar a uns cente metres, a l'altura del Reial Club de Polo. El dispositiu policial és diferent del de diumenge, quan va arribar el monarca a Barcelona. Les unitats antiavalots s'han situat al mig de la Diagonal, a tocar dels manifestants. Ahir eren darrere les tanques que blindaven el Palau de Congressos i l'Hotel Juan Carlos I.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor