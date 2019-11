Batet seguirà fora de la campanya del PSC per motius de salut i es perdrà el debat de TV3

El PSC encara la setmana final de la campanya del 10-N sense la seva candidata. La número 1 de la llista socialista per Barcelona, Meritxell Batet, seguirà absent dels actes del partit "en els propers dies" per motius de salut, segons ha informat la formació aquest dilluns. Batet es perdrà així el debat a 8 entre els principals candidats als comicis que emet TV3 aquest dimarts.Batet, de fet, no ha arribat a començar la campanya del seu partit, i ni tan sols la darrera setmana de precampanya. Diumenge 28 va acudir a urgències, després de patir vertigen, i ja aleshores es va anunciar que estaria absent dels actes socialistes . En un principi estava previst que Batet es reincorporés "progressivament" a la campanya a partir de dijous passat. Per contra, la candidata "ha hagut de tornar aquest dilluns a l'hospital, on els metges li han indicat que ha de continuar mantenint repòs", segons explica el PSC.La formació ha especificat que serà el comitè de campanya qui decidirà "quins candidats i candidates substituiran Batet en els actes, debats i entrevistes" que aquesta tenia previstos.

