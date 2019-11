Junqueras demanda el president de l'Eurocambra per no protegir la seva immunitat

Oriol...

Per Espritsant el 4 de novembre de 2019 a les 19:13 1 0

Enfrentar-te a la UE, amb el poc poder que teniu i que de suport internacional res de res, voleu dir que aneu pel bon camí, perque l´any que be ja tindreu el terçe grau a la presò, Oriol en que us heu equivocat, que la cosa no ha sortit be... ja hem vist que de pa amb tomaquet, no en n´hi ha per tots… si pensaveu que amb dos millons i encara gracies de independentistes aconseguiriau alguna cosa, ja heu vist que no, sobretot internacionalment, ah i vigila que el més enemic de tots el tens dintra a casa que son els convergents i els seus secuasos de Arran, CDR, ANC, si arriveu a la presidencia de Catalunya, ja veureu que no anem gaire equivocats, i us quedareu perplexos del sobres que es paguen per sota ma, amb aquest secuasos...