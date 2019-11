Junqueras demanda al president de l'Eurocambra per no protegir la seva immunitat

El líder d'ERC Oriol Junqueras ha demandat el president del Parlament Europeu, David Sassoli, al Tribunal General de la Unió Europea per declarar-se "incompetent" per protegir la seva immunitat com a eurodiputat electe. En un recurs d'anul·lació presentat aquest dilluns a l'instància europea amb seu a Luxemburg, la defensa de Junqueras exigeix que es declari "nul" el rebuig de Sassoli a la petició d'intervenció urgent de l'Eurocambra per garantir la seva immunitat al·legant que "no estava en condicions" d'actuar d'acord amb el reglament. La defensa del líder d'ERC creu que la decisió del president del Parlament Europeu no estava "motivada" ni tenia "assessorament jurídic".El líder d'ERC té un altre cas pendent davant els tribunals de la UE per la seva immunitat. El Tribunal de Justícia de la UE encara ha de resoldre a una pregunta prejudicial del Tribunal Suprem sobre l'abast d'aquesta protecció als eurodiputats, en relació amb la situació de Junqueras.

