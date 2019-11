Álvarez de Toledo fa campanya entre els monàrquics de l'Ecuestre

Hi ha d'haver pocs llocs a la ciutat on esmentar elogiosament la figura del monarca regnant asseguri un aplaudiment sorollós. Però aquests llocs existeixen. Un d'ells és el Círculo Ecuestre. En una Barcelona en tensió pel conflicte polític, i que avui rep la visita solemne del cap de l'Estat, la cap de cartell conservadora ha parlat aquest dilluns al Círculo Ecuestre La candidata del PP per Barcelona s'ha trobat com a peix a l'aigua al club. El cenacle patrici, segurament el més conservador i espanyolitzat de totes les entitats de la burgesia catalana, l'ha rebut amb escalf. I ella no ha decebut l'auditori. Per això ha començat la seva intervenció llegint una carta al rei Felip VI, la visita del qual avui ha definit com "la presència de l'Estat que tant ha faltat". "Vingui més, senyor", ha dit l'aspirant a diputada.Com sol passar amb un candidat que se sent en el seu ambient, Álvarez de Toledo s'ha deixat anar en confiança. Acompanyada a la taula presidencial per dues figures emblemàtiques de l'upper Diagonal com Enric Lacalle -exalcaldable del PP a l'Ajuntament de Barcelona- i Borja García-Nieto, expresident del Círculo, que li han manifestat la seva proximitat en el col·loqui, Álvarez de Toledo ha expressat el seu suport a la persona del rei Felip VI, una figura que a l'Ecuestre té una simpatia que en aquests moments pot trobar a pocs àmbits de la societat catalana.En el torn obert de paraules, també s'ha comprovat que l'ambient era favorable. Les preguntes acaronaven el semblant de la marquesa de Casa Fuerte, requerida a contestar sobre la conveniència de plantar cara a TV3 o de crear escoles paral·leles que no estiguessin sotmeses a la cruel immersió lingüística. El soci García-Nieto li ha posat en catifa que defensés els colors del PP al preguntar-li perquè s'havia de votar-la quan el constitucionalisme té tantes sigles en competència electoral.Si Cayetana Álvarez de Toledo volia trobar-se amb la "Catalunya oberta i tolerant", avui ho ha aconseguit. L'Ecuestre arrossega una imatge, segurament merescuda, de club molt conservador. A la sortida, un grup de socis de pes a la casa justificaven la presència sovintejada de candidats i polítics de marca dretana explicant -amb raó- que l'entitat convida totes les formacions, sempre que enviïn els eu cap de llista, però no totes accepten.

