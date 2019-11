Unides Podem crida a la «perserverança» per fer possible un pacte amb el PSOE

La portaveu d'Unides Podem, Irene Montero, ha fet una crida a la "perseverança" per fer possible un govern de coalició progressista amb el PSOE. En el marc d'un acte feminista, Montero ha argumentat que les coses importants "no surten a la primera" i ha posat d'exemple la moció de censura contra Mariano Rajoy.En aquest context, ha reivindicat que després del 10-N Unides Podem ha de tenir "molta força" per poder condicionar les polítiques del país. Segons Montero, només la seva formació pot assegurar un canvi de model econòmic i social i ha denunciat que l'actual és "incompatible amb la vida".Des d'un acte a Madrid, Montero ha fet referència a la polèmica de la passada campanya electoral que va implicar la cap de llista del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, sobre el consentiment en les relacions sexuals. "A Espanya la dreta actua com l'extrema dreta dient que s'ha de dir sí, sí, sí i tota l'estona, si no sembla que no és un sí", ha dit en referència al PP. Per afegir després, que "només els vots que posi PP, seran per al PP". "Només sí és sí, Cayetana", ha reblat.Montero també ha fet referència al debat a cinc d'aquest dilluns a la nit i ha instat les dones a reflexionar sobre quin partit fa propostes sobre la seva vida, pensions, i el futur per als fills. En aquest context, ha reivindicat que Unides Podem és l'opció política que no té cap deute amb la gent poderosa i que, si pot governar, ho farà per posar "la vida al centre".

