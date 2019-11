Destrueixen el mural independentista més gran de Lleida

El mural independentista més gran de les comarques de Lleida que van construir els CDR fa un any i mig ha estat destruït aquest cap de setmana.La gran estelada i el lema "Fem República" ha aparegut al terra després que ja fos atacada mesos enrere amb pintura. L'alcalde de Bellpuig (Urgell), localitat on està ubicat el gran cartell, ha assegurat que l'atac és de caire "feixista" i que es tornarà a refer.De fet, diversos membres del Comitè de Defensa de la República (CDR) de Bellpuig ja van treballar l'any passat en la reconstrucció del cartell, que fa de 470 metres quadrats i que es pot veure des de la carretera A-2.L'atac ha estat posat en coneixement dels Mossos d'Esquadra, que han iniciat una investigació per localitzar els autors d'aquest acte vandàlic.

