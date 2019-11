El PSC avisa que la protesta contra el rei «no sortirà gratis»

La candidata del PSC, Mercè Perea, ha tornat a demanar respecte per a Felip Vi en la seva visita a Barcelona. Si divendres va ser el president del Senat, Manuel Cruz , qui va expressar-se en aquest sentit, aquest dilluns Perea ha demanat que les protestes no interrompin "la vida normal" i ha avisat que les mobilitzacions que interrompin el funcionament de les administracions i les infraestructures "no sortiran gratis".​El missatge dels socialistes coincideix amb l'enviament de 4.500 policies a Catalunya per la visita del rei i les eleccions de diumenge.Per això ha demanat que els manifestants tinguin en compte que "hem de conviure tots". Després que els comuns hagin proposat un canvi legislatiu per evitar que el Rei faci visites "inoportunes" que "interfereixen en campanya", Perea ha defensat que la Constitució "ha generat la pau social durant 40 anys".Amb tot, ha admès que es pot qüestionar i ha dit que la prioritat i que el full de ruta del PSOE es limita a derogar-ne només els aspectes que considera més "lesius".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor