Felip VI, des de Barcelona: «La violència i la intolerància no tenen cabuda a Catalunya»

Felip VI reivindica una Catalunya "solidària amb el progrés general" i apunta que el seu esperit "cívic" ha contribuït a l'Espanya actual

EN DIRECTE Continua la protesta a la Diagonal. A les 19h ha de començar el lliurament dels Premis Princesa de Girona al Palau de Congressos; fotografies d'@AdriaCostaRifa https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/T8H2vWN0ko — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

Milers de ciutadans s'han manifestat contra la presència del rei; cap membre del Govern ha assistit a l'acte oficial al Palau de Congressos

Cada discurs del rei Felip VI és escrutat al detall per l'impacte que pugui tenir en el conflicte obert entre Catalunya i l'Estat. El monarca es va desplaçar ahir entre fortes mesures de seguretat a Barcelona i aquest vespre, entre les protestes ciutadanes fora del Palau de Congressos a Catalunya, s'ha dirigit al faristol enmig d'una enorme expectació. Després d'uns paràgrafs d'elogi cap al paper català en la Transició, ha fet servir aquestes paraules: "En la realitat [catalana] no hi poden tenir cabuda ni la violència, ni la intolerància ni el menyspreu als drets i a les llibertats dels altres".Fent servir el català en un terç de la intervenció, Felip VI ha destacat una Catalunya que va ser "inspiradora" per a la resta d'Espanya quan el "gran projecte democràtic" espanyol es va posar en marxa fa quaratna anys "per no tornar a aturar la història"."Una Catalunya orgullosa dels seus signes d'identitat, plural i integradora, constructiva i solidària amb el progrés general; una Catalunya en què l'esforç, la responsabilitat, el compromís, el respecte i l'esperit cívic van enriquir les arrels de la societat democràtica de què gaudim avui", ha recalcat el monarca, molt aplaudit dins l'auditori. Un dels premiats, el matemàtic català Xavier Ros-Otón, ha recollit el guardó amb un llaç groc Aquests valors citants per Felip VI representen, segons ell, "la millor història de Catalunya". "No poden ni han de ser un record del passat, sinó una realitat efectiva del nostre present i del nostre futur", ha ressaltat el monarca, rebut amb protestes nombroses a la Diagonal de Barcelona. El rei ha apuntat que els joves "no poden viure aïllats, reclosos en fronteres impermeables", i ha definit Espanya com un "Estat democràtic i constitucional". Segons ell, fa quaranta anys el "poble" va decidir "retrobar-se per conviure junts i en llibertat sota principis democràtics".Els missatges implícits del monarca han estat constants. En un dels últims paràgrafs -també en català-, Felip VI ha assegurat que "assumir noves idees ajuda a matisar el món interior", i ha reivindicat els lideratges "apassionats i serens". Sense concretar-les, ha indicat que hi ha "incerteses" en el món actual. Cap referència concreta al procés independentista, que no ha aparegut explícitament en el text però l'ha impregnat de ple. No ha arribat, ni molt menys, als nivells de duresa del del 3 d'octubre del 2017.Cap membre del Govern ha assistit a l'acte del Palau de Congressos. El president de la Generalitat, Quim Torra, va renunciar a la vicepresidència d'honor de la Fundació Princesa de Girona el 22 de juny de l'any passat, i va assumir el compromís de no acostar-se a cap esdeveniment organitzat per la monarquia a Catalunya. Les autoritats amb més rang han estat la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, i el president del Senat, Manuel Cruz . Teresa Cunillera, delegada de l'executiu estatal a Catalunya, tampoc s'ha perdut l'entrega de premis a Barcelona.Milers de persones s'han congregata la Diagonal per protestar contra la presència de Felip VI. Han respost a la convocatòria dels comitès de defensa de la República (CDR), que des de les 15.30 han sortit de la plaça de Sants i de l'estació de Metro de Maria Cristina per tal d'arribar a les quatre de la tarda al final de la Diagonal de Barcelona. Des d'allà, han intentat impedir l'entrada dels convidats a l'acte, que han buscat alternatives com ara la que oferia el Reial Club de Polo.Ahir a la tarda, coincidint amb l'arribada de Felip VI, centenars de persones ja van congregar-se a l'avinguda barcelonina, que es va haver de tallar circumstancialment durant la manifestació. La setmana passada, el mateix Palau de Congressos va acollir la posada en marxa de l'Assemblea de Càrrecs Electes, convocada pel Consell per la República i que suposa l'últim intent per recuperar la unitat independentista Fa tan sols dos anys, la nit del 3 d'octubre del 2017 -quan les mobilitzacions de l'aturada de país s'havien acabat-, Felip VI va comparèixer des del seu despatx per avalar la violència policial del referèndum i anticipar, en certa manera, l'aplicació de l'article 155. "Em vull dirigir directament a tots els espanyols. Hem estat testimonis dels fets a Catalunya, amb la pretensió de la Generalitat que es proclami il·legalment la independència. Les autoritats han incomplert reiteradament la Constitució", va indicar.La relació entre el successor de Joan Carles VI amb Catalunya ha estat complicada des dels primers passos del regnat . Les xiulades en les finals de Copa del Rei, les negatives a rebre Carme Forcadell i Roger Torrent un cop escollits com a presidents del Parlament i les protestes contra la seva presència a la manifestació pels atemptats del 2017 han enterbolit les relacions entre el monarca i la societat catalana.

