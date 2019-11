Álvarez de Toledo diu que Felip VI representa els valors de «llibertat, igualtat i fraternitat»

Cayetana Álvarez de Toledo ha intervingut avui al Círculo Ecuestre, poques hores abans de l'acte que presidirà Felip VI al Palau de Congressos. La candidata ho ha aprofitat per fer una conferència en forma de carta al monarca, de qui ha recordat el seu discurs del 3 d'octubre, quan segons ell, el cap de l'Estat es va adreçar als "desemparats, la majoria marginada" per dir-los que "no estaven sols". Ha repetit el que ja ha dit altres vegades, que Felip VI encarna avui els valors "republicans" de "llibertat, igualtat i fraternitat". La candidata del PP ha fet vots perquè la princesa Leonor conflueixi amb els joves catalans que s'han enfrontat al procés.La candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmat avui que "el catalanisme polític s'ha suïcidat" i ha permès que aflori "l'altra Catalunya", la que és constitucionalista, que ha de fer possible "revertir el replegament de l'Estat". Aquest "suïcidi", ha dit, és una gran oportunitat pel constitucionalisme que aquest ha de saber aprofitar.Álvarez de Toledo ha reclamat que el vot constitucionalista es reagrupi i que el PP obtingui, com a mínim, "un escó més" que el PSOE de Pedro Sánchez. Si això succeeix, el socialisme espanyol haurà de fer una profunda reflexió sobre els seus "pactes amb el nacionalisme". Ha estat molt crítica amb l'actitud dels governs espanyols amb Catalunya, que segons ella ha actuat amb "apaivagament".En la línia de reclamar el vot útil de tots els constitucionalistes per al PP, ha criticat la formació ultra Vox per considerar que ha caigut en un "desistiment" respecte de la defensa de la Constitució. També els ha retret que prometin "il·lusions", com són acabar amb l'estat autonòmic o aixecar muralles a Ceuta i Melilla, objectius que "no es produiran".Ha tingut elogis per la democràcia espanyola i ha elogiat el porcés de l'1-O com a "exemplar" pel que fa a les garanties amb què va transcórrer, això sí, "més enllà de les discrepàncies sobre una o altra sentència".Álvarez de Toledo ha escomès contra els mitjans públics catalans, en especial TV3. Ha explicat que davant l'existència d'una televisió "adoctrinadora", caldria engegar una "televisió constitucionalista". Ha explicat que el PP està elaborant un llibre blanc del constitucionalisme i que una de les propostes que s'estan estudiant és la de crear una televisió que defensi els valors de la Constitució.

