Asens qualifica la visita del rei a Barcelona d'«inoportuna i irresponsable»

El candidat d'En Comú Podem ha qualificat la visita del Rei d'aquest dilluns a Barcelona d'"inoportuna i irresponsable" perquè, segons ha explicat, "interfereix" en la campanya electoral. Així ho ha exposat durant la roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies (ACN).Asens ha argumentat que l'estada del monarca a la ciutat enmig d'un "moment de crispació i tensió" quan tothom fa "crides a la calma per desescalar el conflicte" és "una decisió incomprensible". En aquest sentit, el líder dels comuns al Congrés ha presentat una proposta de llei per fer "un escac al Rei" i acabar amb la seva "politització, opacitat i privilegis", segons la que no podria fer visites durant la campanya ni "discursos polítics".També ha alertat que l'acció convocada per Tsunami Democràtic per aquest dissabte arreu de Catalunya, i que coincideix amb la jornada de reflexió del 10-N, pot "alterar la campanya". En aquest sentit ha apel·lat a la ciutadania "per intentar interferir el mínim possible en la campanya i fer compatible els drets d'expressió i protesta". Així, ha explicat que mentre les protestes "no surtin del marc establert" no "col·lisionaran" amb cap dret, però sí que ha insistit que "depèn d'en què derivin" els semblaran "inoportunes".Respecte a la candidatura de Més País a Barcelona, Asens ha advertit que votar la formació és "llençar el vot" perquè les enquestes no li donen "cap escó ni representació". Ha insistit que la candidatura a terres catalanes d'Íñigo Errejón és "un error" i que es tracta d'una "operació de paracaigudisme polític".

