Les protestes marquen la visita de Felip VI a Barcelona en plena campanya

Mobilització contra la visita del rei a la Diagonal. Foto: Adrià Costa

La visita de Felip VI a Barcelona ha encès els ànims al carrer i també el primer -i últim- dilluns de campanya electoral. Milers de persones protesten a les proximitats del Palau de Congressos de Catalunya, a l'entrada de la Diagonal de Barcelona, contra la presència del Felip VI, que al vespre hi fa un discurs amb motiu del desè aniversari de la Fundació Princesa de Girona, juntament amb la seva filla, la princesa Elionor.Els Mossos d'Esquadra han tallat el trànsit a la Diagonal, han blindat el recinte i han fet fora els manifestants del davant, de manera que aquests s'han hagut de situar a uns cent metres, a l'altura del Reial Club de Polo. Per aquest club esportiu estan entrant els convidats al Palau de Congressos, i els manifestants increpen tota persona que creuen que intenta accedir-hi, i intenten dificultar-ne l'accés.Alguns dels manifestants han cremat imatges del rei, i el regidor del PP a Barcelona, Josep Bou, s'ha encarat als manifestants a l'exterior del Club de Polo. Els Mossos han fet retrocedir alguns dels manifestants prop de l'Avinguda de Xile, prop de l'hotel Juan Carlos I, i en la banda oposada al gruix de la manifestació.Després de tres hores i mitja de concentració, a dos quarts de vuit de la tarda, els Mossos seguien mantenint el cordó policial a la Diagonal, mentre que ubicaven una desena de furgonetes de la Brigada Mòbil a l'avinguda del Doctor Marañón. Un altre cordó tallava l'accés a la part del darrere del Palau de Congressos pel carrer Manuel Azaña.A aquestes hores només mantenien convocada la mobilització els CDR i Arran, mentre que l'ANC i el Pícnic per la República l'han desconvocat a les set de la tarda.La protesta s'ha iniciat a les quatre de la tarda, convocada pels CDR, Arran, i altres col·lectius. Els manifestants hi han arribat després d'una marxa a peu des de la Plaça de Sants i des de la parada de metro de Maria Cristina, que és a un quilòmetre i mig de distància. Els convocants demanen assistir a les concentracions amb instruments per fer soroll i també fotografies del monarca per cremar-les.Les concentracions contra el rei compten amb el suport de Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP, les tres formacions independentistes que concorren a les eleccions del 10-N. En el cas de la candidatura liderada per Laura Borràs, es compatibilitzarà el míting a Lleida -amb presència de Quim Torra, Carles Puigdemont i Artur Mas- amb l'assistència a les protestes. Pel que fa als republicans, hi acudeixen candidats com Carolina Telechea i Joan Josep Nuet, números dos i tres de la llista.Fa tan sols dos anys, la nit del 3 d'octubre del 2017 -quan les mobilitzacions de l'aturada de país s'havien acabat-, Felip VI va comparèixer des del seu despatx per avalar la violència policial del referèndum i anticipar, en certa manera, l'aplicació de l'article 155. "Em vull dirigir directament a tots els espanyols. Hem estat testimonis dels fets a Catalunya, amb la pretensió de la Generalitat que es proclami il·legalment la independència. Les autoritats han incomplert reiteradament la Constitució", va indicar.La relació entre el successor de Joan Carles VI amb Catalunya ha estat complicada des dels primers passos del regnat. Les xiulades en les finals de Copa del Rei, les negatives a rebre Carme Forcadell i Roger Torrent un cop escollits com a presidents del Parlament i les protestes contra la seva presència a la manifestació pels atemptats del 2017 han enterbolit les relacions entre el monarca i la societat catalana.

