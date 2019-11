En llibertat dos dels joves empresonats per les mobilitzacions contra la sentència

El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs per l'Álvaro i el David, dos joves de Parets del Vallès que estaven empresonats provisionalment des del 19 d'octubre, acusats de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i danys després d'haver participat a la manifestació en rebuig a la sentència el dia 17.El magistrat ha considerat provat l'arrelament dels dos joves i la inexistència de risc de fuga, tot iq ue considera que hi ha perill de reiteració delictiva i els ha prohibit assistir a qualsevol manifestació convocada a Catalunya com a mesura cautelar.El seu advocat, Eduardo Cáliz, d'Alerta Solidària, explica a NacióDigital que recorreran la prohibició d'assistir a manifestacions perquè entenen que això atempta contra els "drets fonamentals" dels seus representats.Amb l'alliberament del David i l'Álvaro, són 25 els joves que estan en situació de presó provisional després de ser detinguts en mobilitzacions de rebuig a l'assistència. A banda d'ells, dues noies de Barcelona també han estat alliberades i, per contra, un noi de Terrassa va ingressar a la presó aquest dissabte Alerta Solidària ja va denunciar l'extrema duresa que estava empleant la Fiscalia alhora de demanar al jutge mesures cautelars per als detinguts durant les mobilitzacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor