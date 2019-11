Cau un 13,4% la petició de vot per correu a Catalunya

Un total de 100.671 catalans han sol·licitat el vot per correu per a les eleccions espanyoles dels 10-N, segons dades de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Concretament, 71.995 persones a Barcelona; 10.221 a Girona; 7.862 a Lleida; i 10.593 a Tarragona. Un total de 37.571 persones han demanat el vot des de l'estranger. Per a les eleccions espanyoles del 28 d'abril, es van demanar 116.218 peticions de vot per correu, cosa que significa que el nombre ha caigut un 13,4% des d'aquells comicis.La majoria dels votants de l'estranger (35.595 persones) són sol·licituds de residents absents que viuen a l'estranger i 1.976 més corresponen a sol·licituds de catalans que resideixen temporalment a l'estranger. La quantitat de votants a l'estranger va ser a l'abril inferior, de 31.241, cosa que implica que el que ha caigut ha estat bàsicament el vot per correu des de l'interior.S'han admès sol·licituds de vot per correu procedents d'un total de 153 països. La majoria de peticions, però, provenen de països com França, Alemanya, Regne Unit, Argentina, Estats Units i Suïssa.

