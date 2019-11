JxCat participarà de la mobilització contra Felip VI davant el Palau de Congressos (Barcelona), aquest dilluns a la tarda. Així ho ha explicat la número dos de la llista al Congrés el 10-N, Míriam Nogueras, en un contacte amb la premsa avui al matí des de la passarel·la de vianants sobre la variant de la N-340, a Vallirana.Preguntada per si hi hauria candidats de JxCat al Congrés o al Senat en la protesta per la visita del rei espanyol, Nogueras ha respost: "Hi serem, sí, evidentment". La número dos de la llista ha asseverat que cal escoltar la gent, estar "al seu costat" i dir que el monarca "no és el rei de Catalunya". JxCat apel·la al dret a la manifestació i a la protesta de tothom, i Nogueras ha afirmat que la formació serà "part del 80% que no reconeix Felip VI com a rei de Catalunya"."Serem al costat de la gent, per tant, ens hi veureu, com hem fet sempre", ha dit Nogueras, que ha insistit que JxCat estarà "als carrers", per després confirmar que candidats de la formació també se sumaran a la protesta davant el Palau de Congressos. La número dos de la llista ha afegit que rebutja el "boicot" de Felip VI contra la ciutadania catalana: "El rei del 3-O no és el rei de Catalunya".JxCat ha aprofitat que demà s'obre una variant de la N-340 a l'alçada de Vallirana (Baix Llobregat) per denunciar que l'Estat està "a anys llum" de les necessitats de Catalunya. Nogueras ha constatat que seguir formant part de l'Estat "no dona cap garantia de progrés". JxCat entén que la variant de la N-340 ha arribat massa tard.El director de la campanya de JxCat, Josep Lluís Cleries, ha lamentat que les "cues" que s'han format històricament en aquest tram de carretera sí que "trenquen la convivència". En aquesta línia, Cleries s'ha dirigit al govern espanyol en funcions per dir que els pressupostos generals de l'Estat són una llei i que, per tant, tenen l'obligació de complir-los."Si hi ha 2.000 milions d'euros de pressupost per a Catalunya, s'han de gastar per a Catalunya, i no com fa cada any el govern espanyol, sigui del PP o del PSOE", ha argumentat el també portaveu de JxCat al Senat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor