​Ciutadans porta a la Junta Electoral l'acampada d'estudiants a Barcelona

Cs ha portat a la Junta Electoral Central (JEC) l'acampada de plaça Universitat, segons ha explicat aquest dilluns la portaveu del partit al Parlament, Lorena Roldán, en una atenció als mitjans.Segons ella, la plaça és un "espai reservat per la campanya" i els concentrats estan fent que els partits no puguin "fer-la servir". Roldán ha denunciat que "ni Colau, ni Torra ni Sánchez facin res" per acabar amb l'acampada "il·legal" i ha alertat que els manifestants poden "impedir l'accés als col·legis" el 10-N.Les declaracions s'han celebrat a pocs metres de les tendes de campanya, enmig d'una escridassada de desenes d'acampats. Al final de l'acte, els dirigents de Cs s'han girat cap als concentrats i els han respost amb crits de 'llibertat'.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor