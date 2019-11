Ciutadans porta l'acampada universitària a la Junta Electoral

Lorena Roldán i Carlos Carrizosa en l'acte d'avui. Foto: ACN

Ciutadans denunciarà l'acampada d'estudiants de la plaça d'Universitat davant la Junta Electoral Central. Així ho han anunciat Lorena Roldán i Carlos Carrizosa en unes declaracions que han fet a tocar mateix de l'acampada, mentre creixien els crits i les protestes dels joves. Els dirigents unionistes han arribat a dos quarts de dotze del matí a la plaça i han vist com estudiants procedents de l'acampada els increpaven i intentaven impedir el desenvolupament de l'acte.Roldán ha afirmat que la plaça d'Universitat "és un lloc estratègic" i ha criticat l'"ocupació il·legal que ja dura sis dies". Ha acusat Pedro Sánchez de "deixació de funcions", equiparant-lo a Quim Torra i Ada Colau a l'hora de permetre l'ocupació de la plaça. La dirigent espanyolista també s'ha preguntat què passaria el dia de refelxió i si el 10-N "s'impedirà l'accés als col·legis". Els dirigents de Ciutadans no tenien pressa i han acceptat totes les preguntes, dins de la seva estratègia de centrar la campanya en actes que puguin provocar una reacció contrària.Durant el quart d'hora llarg que ha durat la roda de premsa, els estudiants han repetit càntics de "Catalunya antifeixista", "Fora feixistes dels nostres barris" i "Els carrers seran sempre nostres". També s'han escoltat crits nous, com "No mereixeu la farlopa que us foteu!" o "Ciudadanos és coca!". En tot moment, la seguretat privada de Ciutadans ha impedit que els joves s'acostessin a Carrizosa i Roldán. Tots dos, un cop acabada l'atenció als mitjans s'han acostat als joves amb càntics de "Libertad" i aquests han respost aproximant-se més a la seva posició. Finalment, els líders del partit han marxat entre càntics de "Passi-ho bé". En un moment donat, una noia del grup ha cridat: "A casa!" i la majoria de joves ha tornat a l'acampada.

