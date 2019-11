Òmnium demana a Colau fer servir el Palauet Albèniz per un acte contra la monarquia

Òmnium Cultural ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona, encapçalat per l'alcaldessa Ada Colau, que els permeti fer servir el Palauet Albèniz per un acte per la cultura i contra la monarquia convocat pel 24 de novembre. Així ho ha explicat el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, en una roda de premsa a les quatre columnes de Puig i Cadafalch, als peus de la muntanya de Montjuïc, on es troba l'immoble."Demanem que el Palauet se cedeixi a les entitats de la ciutat perquè pugui ser un espai de cultura", ha ressaltat Mauri, que ha lamentat que l'espai se cedeixi als monarques espanyols cada vegada que visiten Catalunya sense oposició de l'Ajuntament.Mauri ha detallat que ha fet una petició formal als grups municipals de Barcelona en Comú, ERC i Junts per Catalunya per a vehicular aquesta demanda, amb què l'entitat busca reivindicar que l'espai que empren habitualment els Reis serveixi com a espai cultural. A hores d'ara l'Ajuntament permet celebrar-hi els premis Gaudí i hi organitza activitat per les festes de la Mercè.La voluntat de l'entitat és que el Consistori no cedeixi ni el Palauet ni cap altre espai propietat municipal a la Família Reial durant les seves visites a la ciutat, i ha justificat la petició per la valoració negativa que atorga la majoria dels catalans enquestats pel Centre d'Estudis d'Opinió a la institució monàrquica, a més de pel paper del Rei en la crisi catalana.El vicepresident d'Òmnium també s'ha referit a la visita del monarca aquest dilluns a Barcelona per lliurar els premis de la Fundació Princesa de Girona en el desè aniversari de la seva fundació, ha denunciat que al seu parer el monarca "amb la seva negligència agreuja el conflicte polític" i ha lamentat que Barcelona estigui "militaritzada" pel viatge del monarca.El Palauet Albéniz va ser construït a principis del segle XX per allotjar el rei Alfons XIII durant l'Exposició Internacional del 1929. Després de l'esdeveniment, es va pensar a ubicar a l'immoble un Museu de la Música, però la idea no va quallar i finalment, després de ser reformat en temps de l'alcalde Josep Maria de Porcioles, l'any 1970 el va inaugurar el dictador Franco.Els primers hostes van ser el rei Joan Carles i la reina Sofia, i des de llavors l'Ajuntament l'ofereix als monarques quan visiten Catalunya. El manteniment de l'edifici corre a càrrec de Patrimoni Nacional, tot i que la titularitat és municipal. El rei Felip s'hi va allotjar al juny d'aquest any, quan es va celebrar la Nit de la Logística al MNAC; i durant algunes edicions del Mobile World Congress.L'edifici només es pot visitar quan s'organitzen jornades de portes obertes per la Mercè i en casos extraordinaris, si ho autoritza el servei de protocol de l'Ajuntament. Els jardins de l'espai sí que es poden visitar els dissabtes, diumenges i festius al matí. La voluntat d'Òmnium és que l'espai estigui obert a la ciutadania i es permeti a les entitats culturals celebrar-hi actes.

