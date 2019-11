Rights International Spain alerta l'ONU que l'Estat legisla per «penalitzar» protestes pacífiques

Rights International Spain ha alertat el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides sobre l'existència de delictes al codi penal espanyol "creats ad hoc per penalitzar accions de protesta social pacífica". L'ONG, que treballa en l'àmbit dels drets civils, ha traslladat aquesta preocupació de cara al pròxim examen sobre drets humans de l'ONU que ha de passar l'estat espanyol el gener del 2020 i vol que l'òrgan reclami a Espanya la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana i el codi penal espanyol per "protegir i garantir l'exercici de les llibertats de reunió i expressió".L'entitat també denuncia "l'alt nombre de condemnes" per enaltiment del terrorisme a Espanya, així com el concepte "excessivament ampli" d'aquest crim. Aquest informe que recull els problemes en la protecció dels drets civils i polítics a Espanya també destaca la "persecució" de "creacions artístiques" amb condemnes per terrorisme. L'ONG creu que això ha generat un "fort impacte sobre els límits cada cop més reduïts de la llibertat d'expressió" i un "augment de l'autocensura"."L'Estat ha de ser instat a què qualsevol restricció de la llibertat d'expressió i reunió sigui necessària, proporcional i justificada", exigeix l'entitat. Rights International Spain no fa cap menció a la situació a Catalunya en aquest document sobre drets fonamentals que enviarà a l'ONU.Rights International Spain critica davant a l'organisme internacional la manca d'un "mecanisme independent i imparcial" per revisar les actuacions policials" a l'estat espanyol. També denuncia l'ús del règim d'incomunicació a les presons o els perfils racials i ètnics de la policia, entre d'altres.Per això, demana a l'ONU que recomani a l'Estat que garanteixi la investigació de "qualsevol acte de brutalitat o ús desproporcionat de la força" per part dels cossos policials. "Cal recomanar també a l'estat espanyol que implementi programes de capacitació i formació perquè tots els agents de policia coneguin els estàndards de drets humans en matèria d'ús proporcionat de la força en manifestacions", afegeix el document.Rights International Spain denuncia l'incompliment per part d'Espanya de dictàmens del Consell de Drets Humans de l'ONU o d'altres òrgans vinculats al Tractat de Drets Humans. Per exemple, destaca que no s'ha complert amb la resolució d'aquest 2019 del Comitè sobre les tortures que va patir un membre d'ETA. No menciona la petició d'alliberament dels presos independentistes del Grup de Treball contra les detencions arbitràries vinculat a l'ONU.Així, reclama que l'Estat adopti un protocol per complir amb els dictàmens dels comitès de protecció de drets humans de l'ONU, inclòs pautes per a la reparació adequada als interessats.Amb el lliurament d'aquest informe a l'ONU, l'ONG aporta documentació addicional perquè es tingui en compte de cara l'Examen Periòdic Universal (EPU), que Espanya passarà al Consell de Drets Humans el gener del 2020. La revisió o examen pot incloure informes per part d'entitats no governamentals de tot el món en relació amb el respecte als drets humans i les llibertats fonamentals a l'estat en qüestió. International Trial Watch o el Col·lectiu Praga també han presentat aquest any els seus informes a l'Alt Comissionat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor