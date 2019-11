ERC aposta per bastir un front polític i social per reclamar l'amnistia

Carles Mundó: "Que avui una proposta que és útil no sigui possible no vol dir que l'hàgim de deixar de presentar"

Tancar files a l'entorn de l'amnistia dels dirigents independentistes empresonats. Aquesta és la petició llançada per ERC, que considera que la llibertat dels condemnats és l'argamassa que en aquests moments aplega "el 80%" de la societat catalana. L'exconseller Carles Mundó, inhabilitat pel Tribunal Suprem per un delicte de desobediència, ha demanat bastir un front de caràcter polític i social del qual en formin part els partits, els ajuntaments, els sindicats, les patronals o les universitats. En definitiva, una fórmula de caràcter institucional i social per impulsar una petició d'amnistia que, per ara, topa amb la negativa frontal de la gran majoria del Congrés dels Diputats.Mundó ha deixat obert si aquesta proposta s'ha d'articular o no en forma de llei d'amnistia, però ha precisat que es tracta d'una "eina jurídica" que permetria posar "el comptador de la repressió a zero" com a punt de partida per encarar una resolució política a un conflicte de naturalesa política. "Es tracta d'una solució excepcional per a un conflicte excepcional per recollir allò que reclama el 80% de la societat catalana", ha argumentat Mundó en l'acte celebrat a l'interior de la presó Model. Tot plegat, ha afegit, per encarrilar la negociació cap a un referèndum sobre l'autodeterminació que, encara que a hores d'ara sembli "impossible", acabarà sent "inevitable".Els republicans són conscients que, en aquests moments, amb la correlació de forces al Congrés, l'amnistia no prosperaria, però no per això desistiran en reclamar-la. "Que avui una proposta que és útil no sigui possible no vol dir que l'hàgim de deixar de presentar", ha defensat Mundó, que ha argumentat que també servirà per "posar davant del mirall" qui vol solucionar el conflicte i qui no.El cap de llista dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, ha afegit que en aquests moments hi ha dos grans consensos a la societat catalana: que el conflicte se solucioni a través de les urnes i presentar mecanismes legals per "pal·liar la situació injusta" que pateixen els dirigents empresonats. El candidat ha rebutjat l'indult com a possible sortida -de fet, l'han desestimat de moment els propis presos- perquè considera que seria "pervers" plantejar-lo. "L'indult suposa reconèixer un delicte, i posar unes mai pot ser un delicte", ha advertit. També ha emplaçat a dirigents socialistes com Pedro Sánchez, Miquel Iceta o Josep Borrell a respondre com pensen dialogar quan una de les parts amb qui ho ha de fer "és a la presó".Com ja han fet en els darrers dies, els republicans han tornat a carregar contra l'acte en el qual participarà el rei Felip VI aquest dilluns a la nit a Barcelona. Rufián ha assegurat que el consideren un "acte electoral" i que el dubte és si serà per "PP, Ciutadans o Vox o de tots tres". Ha afirmat també que "cal entendre l'enorme indignació" de bona part dels catalans amb el monarca per discursos com el del 3 d'octubre, que ha titllat d'"irresponsable i piròman", tot i que ha demanat als manifestants que se cenyeixin a mobilitzacions de caràcter "cívic i pacífic".

