Protesta dels estudiants en un acte de Cs: «Fora feixistes dels nostres barris»

Un centenar d'estudiants ha intentat impedir aquest dilluns una atenció als mitjans de comunicació programada per Ciutadans a la confluència de la Gran Via i Balmes, a Barcelona, a tocar de l'acampada a la plaça Universitat.Els líders del partit Lorena Roldán i Carlos Carrizosa han arribat a dos quarts de dotze del matí a la plaça i han vist com estudiants procedents de l'acampada els increpaven i intentaven impedir el desenvolupament de l'acte.Durant el quart d'hora que ha durat la roda de premsa els estudiants han repetit càntics de "Catalunya antifeixista", "Fora feixistes dels nostres barris" i "Els carrers seran sempre nostres". En tot moment, la seguretat privada de Ciutadans ha impedit que els joves s'acostessin a Carrizosa i Roldán.Tots dos, un cop acabada l'atenció als mitjans s'han acostat als joves amb càntics de "Libertad" i aquests han respost aproximant-se més a la seva posició. Finalment, els líders del partit han marxat entre càntics de "Passi-ho bé"

