El saló del Manga tanca el seu 25è aniversari amb més de 152.000 visitants

Dues persones fent cosplay durant el Saló del Manga Foto: Paula Roque

Una noia mirant les paradetes del Saló del Manga Foto: Paula Roque

Manga Barcelona ha posat punt final aquest diumenge a la seva 25a edició amb el rècord de 152.000 visitants. Un quart de segle que la fira ha commemorat amb activitats especials com els concursos Manga Quest o l'exposició Manga Revival, que han rebut la bona acollida del públic. El Saló del Manga –batejat des d'aquesta edició com Manga Barcelona– ha ocupat durant quatre jornades la Fira de Montjuïc i ha presentat una mostra al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) dedicada a Osamu Tezuka, "el Déu del manga", que es podrà veure fins al 6 de gener. L'organització de la fira ha anunciat que la 26a edició tindrà lloc del 29 d'octubre a l'1 de novembre de l'any que ve.Dins el recinte de Magna Barcelona, el públic ha pogut visitar la zona Dragon Ball World Adventure i posar-se en la pell de Shin Chan durant una estona en la recreació de la sala d'estar de casa seva. A més, els espais Manga Kids i Japan Experience han revalidat el seu èxit de visitants amb activitats per a tota la família i per a 'otakus' i amants de la cultura japonesa.A l'escenari de la plaça de l'Univers s'han pogut veure concerts dels grups AKB48 i The 5,6,7,8's, concursos de 'cosplay' i diverses trobades de 'mangatubers'. A banda, l'organització de la fira ha celebrat la consolidació de la sala de projeccions, que ha acollit diverses estrenes cinematogràfiques. La pel•lícula 'One Piece: Estampida' ha rebut el Premi Auditori gràcies a les votacions del públic.Entre els autors convidats que han passat per Manga Barcelona, destaquen els noms d'Atsushi Ohkubo ('Fire force'), Mizuho Kusanagi ('Yona, princesa del amanecer'), Elsa Brants ('Sálvame, Pythie'), Sourya Sihachakr ('Rojo'), Ryota-H ('Ignite Eight'), Aya Kanno ('Réquiem por el rey de la rosa'), Homura Kawamoto i Kei Saiki ('Kakegurui Twin') i Tsubasa Yamaguchi ('Ella y su gato'), entre d'altres.

