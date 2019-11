Neus Català es va negar a cuidar el rei emèrit Joan Carles I

FIL d'Història: Quina relació hi ha entre el rei espanyol i Neus Català? La catalana un cop alliberada del camp d'extermini va anar a casa els seus pares, que vivien a la localitat francesa de Solhac (Occitània). Va rebre una carta d'una antiga companya del camp de Flossenbürg — Carles Viñas (@CarlesVinyas) November 3, 2019

Després de ser alliberada dels camps d'extermini, Neus Català va estar a punt de treballar com a cuidadora del rei emèrit Joan Carles I. L'historiador Carles Viñas explica en un fil a Twitter com la catalana, quan va saber la identitat dels nens a qui havia de vigilar, es va negar en rodó.Mentre Neus Català estava en una casa de repòs per exdeportades, després d'haver estat allibera del camp d'extermini, una de les dones que gestionava la casa li va oferir fer de mainadera d'uns nens. Es tractava d'una feina molt ben pagada i per la que la Neus tenia experiència, ja que era infermera.A la Neus li semblava bona idea fins que va conèixer la identitat dels nens dels que havia de tenir cura: els fills de Joan de Borbó i Battenberg. El 1942 la família reial espanyola es va traslladar de Roma a Lausana i necessitaven algú per vetllar de les criatures. Una d'aquestes era el rei emèrit Joan Carles de Borbó i pare de l'actual monarca.Segons explica Viñas, la resposta de la Neus Català quan ho va saber fou: "L'hòstia consagrada!". Va declinar la feina argumentat que era comunista i va afegir que "gràcies, però ni pensaments!"

