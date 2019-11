​Castelló viu les nits de novembre més càlides des de 1947

La ciutat de Castelló de la Plana ha registrat aquest cap de setmana la nit de novembre més càlida des de 1947. Una situació similar a la viscuda a València i Alacant, on no es comptabilitzaven temperatures mínimes més altes al novembre des de 1985, segons ha destacat l'Aemet.Castelló de la Plana va tindre durant la nit d'aquest dissabte una mínima de 19 graus i el dissabte de 19,4 graus, segons explica el Diari la Veu . La ciutat té registres de dades des de 1911, primer en l'observatori del Institut Ribalta i des de 1976 en l'observatori del polígon d'Almassora, al sud de la capital.En aquests més de cent anys de dades, només ha hagut una nit de novembre més càlida que les d'aquest dissabte en l'observatori provincial. Va ser el 19 de novembre de 1947, amb una mínima de 20,0°C.Per la seva banda, l'observatori d'Alacant té registres des de meitat del segle XIX. Des de 1938 està en Ciutat Jardí, una zona allunyada dels màxims d'illa de calor de la ciutat.La mínima d'aquest diumenge (provisional) és de 19.7°C a Alacant. En més de segle i mig de dades només altres tres nits de novembre han registrat una mínima més alta: el 6 de novembre de 1985, amb 23,8 graus; el 7 de novembre de 1985, amb 20,6, i el 7 de novembre de 1949, amb 19,8 graus.Així mateix, des que es van començar a registrar temperatures en l'observatori de Vivers de València, només es comptabilitza una nit més càlida que la del dissabte en els mesos de novembre i desembre: el 6 de novembre de 1985 el termòmetre no va baixar dels 22,2 graus. Aquest dissabte la mínima ha sigut de 20 graus.Aquesta passada nit és la segona consecutiva amb mínimes que no han baixat de 20°C en alguns observatoris: Pego l'ha tingut una mínima de 20,6; Miramar, de 20,5; Oliva, de 20,2; València, de 20,0; Alacant, de 19,7; Carcaixent, de 19,3; Sagunt, de 19,3; Xàtiva, de 19,2; Polinyà de Xúquer, de 19,1; i Castelló de la Plana, de 19,0.Des de l'Aemet ja es van alertar en el seu dia que el nombre de nits tropicals al País Valencià, és a dir, aquelles en què la temperatura mínima no baixa dels 20 graus, augmentaria una mitjana d'un 30% cada any per les projeccions de canvi climàtic al llarg del segle XXI.

