Torna la «paperera de la història» d'Artur Mas

Artur Mas va aconseguir el 2015 una llista conjunta amb ERC que, a més de sumar independents a la coalició Junts pel Sí, li havia d'assegurar la presidència. El resultat va quedar curt i els deu escons de la CUP van donar-los la clau. I, després de mesos de bloqueig, va fer "un pas al costat" i els anticapitalistes el van enviar, en unes paraules de Benet Salellas que van fer fortuna, "a la paperera de la història".Mas va triar Carles Puigdemont per agafar-li el relleu. El cas Palau i les tensions polítiques van fer que un any després l'expresident abandonés també el lideratge del PDECat, però segueix políticament actiu.Dissabte feia campanya per Junts per Catalunya a les Borges Blanques, un municipi que sovint ha conreat la ironia en les seves festes i celebracions. Al passeig de Terrall el van rebre els dirigents de la seva formació, entre ells l'alcalde del poble, Enric Mir, i també uns particulars "segurates" que feien veure que escortaven el seu vehicle oficial. Entre ells hi havia el cupaire Josep Farran, cap de llista de Borges per la República, una coalició que va tenir el suport d'ERC i la CUP. Davant de Mas hi van deixar el seu "cotxe oficial": un tricicle amb un cubell de brossa on s'hi llegia "paperera de la història" i unes banderetes de CiU.L'il·lustrador Jordi Calvís, que passava per allà, va immortalitzar el moment . Mas va fer com si no ho hagués vist. Tot plegat, ho podeu llegir a la secció El despertador de Ferran Casas, cada matí.

