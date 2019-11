Empat entre l'esquerra i la dreta l'últim dia d'enquestes

Compte enrere pel 10-N. Les darreres enquestes de la campanya dibuixen un frec a frec entre l'esquerra i la dreta. Els pronòstics mantenen, doncs, la tensió entre els partits en la cursa pels comicis d'aquest diumenge.



La formació taronja d'Albert Rivera patiria una forta davalla: dels 57 escons que actualment té al Congrés dels Diputats, es quedaria sols amb uns 15 - 18 seients.

Per contra, els sondejos elaborats pels diaris ABC La Razón , convergeixen en assenyalar una remuntada del PP i de Vox.De fet, darreres previsions donen a la formació d'extrema dreta la quarantena de diputats que no va aconseguir els passats comicis, situant-se així per davant de la formació taronja. Per altra banda, els populars es refan de la patacada del 28-A i aconsegueixen situar-se com a segona força més votada per darrera del PSOE.Els socialistes es mantenen capdavanters en les enquestes, però amb una certa davallada de vots. Així, aquest 10-N hi ha la possibilitat que el PSOE es quedi amb menys escons que els que té actualment. El Mundo és el què té un pronòstic més favorable al partit de Sànchez, augurant un ventall situat entre els 118 i els 126 escons, mentre que l'ABC el rebaixa a 120-123, La Razón a 114 - 122 i El Español a 110-119.Pel que fa Unides Podem totes les enquestes mantenen el nombre de diputats entorna a una xifra semblant als 42 que tenen actualment. La formació d'Iñigo Errejón, Més País, entraria al Congrés segons tots els sondejos. El nombre de seients ballaria entre 4 ( en el cas de les enquestes de El Mundo, l'ABC i La Razón) i un ( en el cas de El Español).Mentre que els sondejos l'ABC, La Razón i El Español dibuixen la dreta (PP, Ciutadanas i Vox) com a guanyadora, El Mundo augura la victòria per la suma de PSOE, Unides Podem i Més País. Però en cap dels dos possibles escenaris, aquestes victòries serien suficients per assolir la majoria absoluta. Així el desempat entre els dos blocs quedaria en mans dels indecisos, que El Mundo situa en 10 escons, un 35% dels votants.Les altres possibilitats de desempat passen o bé, per un pacte entre PP i PSOE, que segons apunten El Mundo i El Español serien la millor opció per assegurar la governabilitat de l'estat espanyol. Mentre que l'ABC, parla també de la possibilitat d'abstenció del PP o del PSOE per permetre la investidura dels seus rivals. De la mateixa manera, els quatre mitjans apunten a la necessitat de Sànchez de recórrer als independentistes en cas de no haver-hi abstencions per part de la dreta. La reedició de l'anomenat pacte 'Frankestein' seria com l'única opció que, amb les dades actuals, podria permetre la repetició de Sànchez a la Moncloa.

