VÍDEO Rosalía s'alça amb el premi a la millor col·laboració als MTV EMA

L'artista catalana Rosalía ha guanyat el premi MTV Europe Music Awards (EMA) a la millor col·laboració de l'any per Con Altura , el seu single amb J Balvin. La cantant de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) va rebre el premi ahir a la nit durant la gala dels EMA, celebrada al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla.Incialment Rosalia comptava amb quatre nominacions, dues de les quals eren per Con Altura, una per al premi al millor look i una altra per al de millor 'push'. Finalment, sols s'ha emportat un únic premi,però ha tornat a pujar a l'escenari per interpretar, juntament a una vintena de coristes i ballarines, el tema Di mi nombre.Aquesta edició qui s'ha emportat els dos premis forts, el de millor nou artista i el de millor cançó, ha estat la cantant nord-americana Billie Elilish, amb la cançó Bad Guy. Els EMA han distingit també altres músics com Taylor Swift, Shawn Mendes, Lola Índigo o Green Day.

