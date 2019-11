L'Extremadura es desmarca de la polèmica per l'ús del català a la roda de premsa del partit contra el Girona

Campanya...

Per Espritsant el 4 de novembre de 2019 a les 09:39 0 0

Es nota que estem en campanya electoral...vots per al qui pregunte amb català, i vots als qui escridasen, ara l´ostia de 6500 millons d´euros que l´any que ve te de reduir entre totes les comunitats autonomes, i apart els impostos nous que sortiran com els del cotxes a catalunya, per aixó aquestes desviacions d´atenció publica, ja que no veuen el montruo que nos viene a ver, quan veureu a les nomines que començin a sortir nous gastos, ja haureu fet tard... doncs no tanta falçetat per un canto com per un altre, i ja veurem com queda el equips de futbol, avui tant el Barça com el Madrid fan pena...