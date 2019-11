Aixó vol dir que el 30% la veuen justa?

Per Anonim 1234 el 4 de novembre de 2019 a les 09:39 0 0

Si us plau, no digueu "70% dels catalans", digueu "70% dels residents a Catalunya". Els catalans estan tots en contra de la sentencia. Els que aplaudeixen la sentencia no són catalans, són espanyols que viuen aquí i que segueixen sent tan anticatalans com el dia que van arribar. Que aixó no es pot dir perquè no és "políticament correcte"? Se m'en fot.