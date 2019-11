Cremen fotos del rei Felip VI i de polítics catalans i espanyols en un acte de protesta dels CDR a Berga

VÍDEO Uns encaputxats també han calat foc a una bandera espanyola i una d'europea pocs minuts després de començar l'acte #Berga #Berguedà https://t.co/A5b46hXj5L pic.twitter.com/cM1gYGZw7W — NacióBerguedà (@NacioBergueda) November 3, 2019

Crema de fotos del Rei Felip VI i de polítics catalans i espanyols a Berga. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Crema de fotos del Rei Felip VI i de polítics catalans i espanyols a Berga. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Una trentena de persones s'han congregat aquest diumenge al vespre a la plaça de les Fonts de Berga per cremar diverses fotos del rei Felip VI i de polítics catalans i espanyols. Entre les imatges que s'han cremat n'hi havia del president de la Generalitat Quim Torra, del conseller d'Interior Miquel Buch, del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, així com del president espanyol Pedro Sánchez i del ministre d'Interior d'Espanya Fernando Grande-Marlaska, entre altres. També s'han cremat imatges de les forces policials i sobres de propaganda electoral de partits estatals com el PSOE. Uns encaputxats han calat foc a una bandera espanyola i una bandera Europea pocs minuts després de començar l'acte.La protesta havia estat convocada a les xarxes socials pel CDR Berga amb el lema "Cremem el mal govern". Entre els assistents hi havia gent molt jove però també persones grans i de mitjana edat i alguna família amb nens. En començar l'acte de protesta, un dels joves ha fet lectura d'un manifest "en representació de les desenes de joves organitzades que des de fa tres setmanes protagonitzen un embat al carrer contra l'estat espanyol i la repressió"."Moltes de les joves que ens trobem avui aquí hem estat agredides per la violència policial els darrers dies, o coneixem i tenim amigues, familiars, germans i germanes que han estat ferides detingudes i empresonades pels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional", ha expressat al manifest. "Els rostres que teniu avui davant són els mateixos que des de fa tres setmanes encenem els carrers de Catalunya perquè n'estem fartes. Som una generació que ha dit prou: Prou de robar-nos el futur!", ha afegit.El text ha definit la generació de joves que protesta al carrer "com una generació que ha crescut amb la crisi econòmica" i que ha vist en primera persona "la farsa d'aquest sistema polític corrupte i lladre" i la "destrucció del nostre planeta i la nostra terra en mans de les elits i el capital", així com la impunitat del racisme, el masclisme i les violacions."No som infiltrats, som els vostres veïns i veïnes, fills i filles que estem disposats a tots per capgirar el present i construir un futur millor", ha apuntat el manifest. "Les darreres setmanes la plana política del règim espanyol i del govern processista de la Generalitat, liderat per Esquerra i el PDECat, han engegat una campanya de criminalització contra nosaltres. Ens acusen de violents i, alguns des de les poltrones de la Generalitat i el Congrés, ens titllen de salvatges i incendiaris", s'ha denunciat."Violència són les 600 joves agredides i ferides pels cossos policials, violència són les 200 joves detingudes, les 40 joves preses per manifestar-se, els 4 ulls buidats per pilotes de goma o projectils de FOAM", ha reblat també el text, que ha animat a tothom "a sumar-se a la lluita del dia a dia" perquè "és només la mobilització combativa i permanent el que ens aproparà als seus objectius". La protesta ha conclòs entre els aplaudiments dels assistents. L'acte, que ha començat gairebé mitja hora més tard del previst, s'ha desenvolupat sense visible presència policial, per bé que una dotació de la Policia Local sí que ha estat a la plaça de les Fonts pocs minuts abans.

