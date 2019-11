ÀUDIO «Felip VI destorba i projecta el conflicte»; l'anàlisi del quart dia de campanya

Un rei a Barcelona, peti qui peti. És el missatge subliminal que deixa anar aquesta visita de Felip VI en plena campanya, a poques hores d’un debat decisiu a Madrid i quan encara fumegen les barricades. A manca de respostes polítiques, el monarca s’ha convertit en l’últim símbol de la perpetuació de l’Estat a Catalunya, i la seva presència pretesament institucional vol ser alhora una demostració de força.La decisió de La Zarzuela de mantenir l’acte, però, ha generat distorsions sobre les estratègies dels partits espanyols, que preparen a aquesta hora el debat de la nit. El primer damnificat per qualsevol disturbi pot ser Pablo Casado, que veu com Vox li ha pres la bandera de la contundència i cavalca ja en tercera posició a les enquestes. Casado ja fa temps que no treu rèdit de Catalunya, i ara només espera que les barricades no aboquin a Vox els vots que ha recuperat en els últims mesos.El segon damnificat pot ser Pedro Sánchez, que ha fet bandera de la “mesura” i la “proporcionalitat” a Catalunya i que es pot trobar atrapat pels esdeveniments. Sánchez trobarà un atac per terra, mar i aire en aquest debat. Sap que no pot competir en mà dura amb PP, Cs i Vox, i sap també que qualsevol temptació de desplegar mesures excepcionals malmet els interessos del PSC, la font d’un de cada sis vots que obtindrà a aquestes eleccions.Paradoxalment, la pretesa ‘normalitat’ de la presència del Rei a Barcelona acabarà torpedinant el debat electoral i projectant un cop més al Món les imatges del conflicte a Catalunya. És part del preu que paga l’Estat per la seva aposta per les porres, i no pel diàleg. L’altra part del preu, previsiblement, es farà evident el 10-N, quan l’escrutini de les urnes determini que –dues eleccions després- l’independentisme torna a ser la clau de volta de qualsevol majoria al Congrés.

