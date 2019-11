Junqueras adverteix Sánchez que «el seu temps s'està esgotant»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha enviat una carta aquest diumenge al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, en què el qualifica de "frívol" i "autoritari" i el recorda que l'única sortida possible al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat passa "per les urnes, per un referèndum a Catalunya".Segons la missiva, avançada per El Periódico , Junqueras adverteix a Sánchez que "el seu temps s'està esgotant" i ell, en canvi, no té "pressa" tot i que no pugui "veure crèixer" els seus fills. "Nosaltres els independentistes no ens aixecarem de la taula per molt que ningú s'atreveixi a ocupar la cadira que avui l'Estat deixa buida", afirma.A la carta, el líder dels republicans recorda a Sánchez que va arribar a la presidència del govern espanyol "gràcies al suport explícit de l'independentisme", un suport que tenia com a condició el diàleg."El mateix diàleg de què vostè tant pressumia, recorda? Van ser molts els que el van creure, per això la decepció ha estat encara més gran quan s'ha fet palès que no té la valentia suficient per servir la seva pròpia paraula", retreu Junqueras al president espanyol.El líder d'Esquerra assegura que el seu partit es continua assegut "a la taula", mentre que Sánchez està "girant com un penell i desorientat", a més que al seu parer recorda "massa aquella dreta que vam apartar del poder, cada cop més aïllat i autoritari".Junqueras també acusa el president espanyol d'haver obert la porta a "una dreta encara més extrema" amb la repetició electoral, "posant en perill drets i llibertats no només dels independentistes, ni tan sols dels catalans, sinó de tothom".

