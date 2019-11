Podem i Errejón lluiten pel vot juvenil a ritme de trap

Les campanyes electorals atien la creativitat de les formacions polítiques, a la recerca de nous votants i aproximar-se als nous joves que podran participar als comicis per primera vegada. Els vídeos de promoció dels partits apel·len a les emocions, a les tendències actuals o altres corrents socials que poden utilitzar per crear empatia i connexió amb els votants. Podem i Més País, però, han decidit utilitzar un mateix gènere musical per captar el votant jove: el trap.El trap és una de les corrents musicals amb més seguidors juvenils, convertint-se en un fenomen mundial sense precedents. L'alcaldessa Ada Colau ja ha utilitzat aquest gènere per diverses campanyes publicitàries a Barcelona, com per exemple per promocionar el civisme al transport públic . Ara, però, tant Podem com Més País van més enllà i l'utilitzen per a la campanya electoral del 10-N.La formació liderada per Pablo Iglesias ha col·laborat amb l'artista Adán Zurdanov per crear una cançó de trap per criticar Pedro Sánchez. Amb el títol "Pedro no duerme tranquilo", Podem carrega contra les "preferències" del líder socialista per pactar amb Albert Rivera i Ciutadans. La cançó se centra principalment en la relació entre el PSOE i Ciutadans, a més d'una crítica a les elits econòmiques.La candidatura d'Errejón, Més País, és molt més general en la temàtica de la seva cançó trap. Basant-se en una cançó real, del cantant argentí Duki i anomenada "LeBron", la candidatura ha optat per apel·lar als joves amb uns pares amb dificultats econòmiques, a aquells que han de marxar fora per prosperar i als que volen "una vida millor", tant a nivell climàtic com de condicions estudiantils i laborals.

