La CUP es presenta com l'«antítesi» de la unitat d'Espanya i de l'Íbex 35

La CUP ha refermat aquest diumenge el seu rol polític oposat al “règim espanyol”. En l’acte central que la formació ha celebrat a Lleida, la candidata Mireia Vehí ha assegurat que el partit és l’”antítesi de la unitat d’Espanya i de l’Íbex 35” i ha cridat a la “desobediència” contra la repressió policial.Vehí ha indicat que la CUP sempre estarà al costat dels joves que lluiten als carrers i ha acusat el PSOE d’aplicar una ofensiva policial “que no acabarà amb el poble de Catalunya”. En aquesta línia, Vehí ha tingut paraules contra els comuns i la seva “falsa idea” de diàleg amb el govern espanyol, i ha preguntat fins quan estaran sostenint Un executiu com el del PSOE.El segon candidat de la formació, Albert Botran, ha carregat els neulers per la seva banda contra els partits independentistes per haver “regalat” el govern espanyol al PSOE, un gest contrari a les tesis sobiranistes.Botran ha assegurat que hi ha una “crisi del règim espanyol” alhora que ha apuntat que la CUP serà una "pedra a la sabata" a la capital espanyola i que planteja el seu paper a Madrid amb el rol de la “lluita” atès que no hi ha cap partit espanyol que sigui capaç de donar resposta a les demandes del poble de Catalunya més enllà de la repressió. “Els policies que el PP va enviar l’1-O son els mateixos que ara envia el PSOE per reprimir la resposta a la sentència”, ha dit Botran.Els candidats cupaires han encarat el relat contradictori de la defensa de la independència i la concurrència a les eleccions espanyoles, i han argumentat aquesta nova situació en base al “canvi de la situació política” que ha provocat la sentència i la repressió policial.El candidat lleidatà, Francesc Gabarell, ha posat l’accent en les polítiques socials de la formació anticapitalista, alhora que ha lamentat que el Parlament de Catalunya hagi perdut la seva “sobirania” perquè està sotmès al dictat d’Espanya en relació al que es pot debatre i al que no.L’exdiputat Ramon Usall ha recordat la lluita del Maig del 68 i ha instat a convertir “les llambordes amb paperetes” per llençar-los amb força “al cor de la bèstia”, en referència al Congrés dels diputats. En aquest sentit, el cupaire ha cridat a un “octubre permanent” que faci possible la “república catalana”.Abans de començar l'acte, diversos membres del CDR han entrat a la sala amb pancartes per carregar contra els polítics independentistes que, segons les seves consideracions, no han complert amb les promeses d'implementar la independència.

