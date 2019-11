Cassolada contra el rei davant l'Hotel Juan Carlos I de Barcelona

EN DIRECTE Segueix la cassolada contra l'arribada de Felip VI a Barcelona. Centenars de persones es concentren al Palau de Congressos de Barcelona, convocades pels @CDRCatOficial; ho explica @andreumerino https://t.co/JbJechkTJs #SentènciaProcés pic.twitter.com/8BPU2S2e75 — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

EN DIRECTE Els @mossos blinden l'accés al Palau de Congressos amb tanques i dotacions antiavalots. Centenars de persones segueixen picant cassoles contra Felip VI; informa @andreumerinohttps://t.co/962GhoOxcp #SentènciaProcés pic.twitter.com/jrOYDPq9Lk — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

EN DIRECTE Diverses pancartes com aquestes es reparteixen en la protesta convocada pels @CDRCatOficial al Palau de Congressos i a l'hotel Juan Carlos I de Barcelona, contra l'arribada de Felip VI a Catalunyahttps://t.co/962GhoOxcp #SentènciaProcés pic.twitter.com/T9PQon3msa — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

Centenars de persones han participat a la cassolada convocada pels CDR, Arran, el Pícnic per la República i l'Acampada de la plaça Universitat a l'Hotel Juan Carlos I de Barcelona contra la presència del rei Felip VI a la capital. La protesta ha durat gairebé una hora i mitja i els mateixos convocants criden a la protesta per dilluns, al mateix lloc, a les quatre de la tarda.La presència del monarca a l'hotel no està confirmada, i de fet en les últimes hores s'ha especulat amb un possible canvi d'allotjament. Unes informacions que especulaven amb la possibilitat que la família reial passés la nit al Palauet Albéniz.Des de primera hora de la tarda, els cossos policials han intentat anticipar-se a la protesta. Els Mossos d'Esquadra, la policia nacional espanyola i la Guàrdia Urbana s'han desplegat al voltant del Palau de Congressos. El carril lateral de la Diagonal per entrar a Barcelona ja està tallat i el carrer de la Torre Melià també.La visita de Felip VI és amb motiu de l'entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona aquest dilluns al Palau de Congressos de Catalunya, a l'avinguda Diagonal. De fet, els CDR, Arran, el Pícnic per la República i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han convocat una nova protesta per aquest dilluns, fent una crida a "bloquejar" la visita del monarca Arran també convocarà una protesta el 8 de novembre a Montjuïc per "impedir" la presència del president espanyol, Pedro Sánchez, en l'acte de tancament de campanya del PSOE a la Fira de Barcelona.

