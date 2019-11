Álvarez de Toledo fa turisme, el Tsunami aclareix, Bal tossut que tossut i Felip VI trasbalsa

, cap de llista del PP per Barcelona i marquesa de Casa Fuerte, ha visitat aquest diumenge territori comanxe . Amb el seu amic, l'escriptor i periodista Arcadi Espada, un dels fundadors de Ciutadans, han dinat a Vilanova de Sau, visitat el parador de turisme i també la ciutat de Vic, on la candidata s'ha fet fotos "a la Catalunya colpista". Abans de la seva jornada gastronòmica i turística per la comarca d'Osona, que pel que es veu considera el cor del procés, Álvarez de Toledo ha presentat a les xarxes els "Manaments per una Catalunya en llibertat" Feia dies que la premsa de Madrid i alguna de Catalunya especulaven amb les accions que, per la jornada de reflexió i votació, podria emprendre el Tsunami Democràtic i amenaçaven amb les conseqüències que aquestes tindrien, sobretot si es "boicotejava el dret a vot". Els mateixos que aplaudien manifestacions davant les seus del PP el dia abans de les generals de 2004 ara es posen exquisits.i proposa fet accions culturals i de protesta a les places la tarda del dissabte que ve, jornada de reflexió, i posar en marxa la seva app. A Barcelona la cita, que s'espera massiva, serà a les quatre de la tarda a la plaça de Catalunya. El mambo vindrà la setmana següent.. Ho ha proclamat, aquest matí en un bar a Bellvitge on Ciutadans feia un acte de campanya, Edmundo Bal, que era advocat de l'Estat i ara és diputat per Madrid. Bal va ser l'advocat de l'Estat a qui el govern de Mariano Rajoy va encarregar el cas del procés que acaba de sentenciar el Suprem. Pedro Sánchez el va apartar i va rebaixar a sedició la qualificació delictiva. Ciutadans afirma que cal respectar sempre la Justícia, però al seu jurista estrella el que va dictar el tribunal presidit per Manuel Marchena no li està gens bé, tal com ha demostrat en un discurs de marcat to populista.Almenysesperaven aquesta tarda a l'aeroport del Prat l'arribada de Felip VI i la seva família, que demà presidiran el desè aniversari de la Fundació Princesa de Girona i l'entrega dels seus premis. No serà a Girona, on no es poden ni acostar i han estat declarats non grats, sinó a Barcelona, al Palau de Congressos, que ha estat blindat aquest diumenge. Per desplaçar-se Felip i Elionor han usat aparells diferents.

