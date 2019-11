Ballart dona suport a Errejón

📽 @ierrejon antes del acto en Terrassa compartiendo experiencias con @jordi_ballart, Alcalde de Terrassa de @TotperTrs pic.twitter.com/9R3CLVyLd7 — Más País (@MasPais_Es) November 3, 2019

Després de l'acte central a Barcelona en què ha reunit dos centenars de persones; el líder de Més País, Íñigo Errejón, s'ha traslladat a Terrassa per participar en un altre míting. A la cocapital del Vallès ha rebut el suport de l'alcalde, Jordi Ballart (Tot per Terrassa), segons un vídeo compartit per la formació ecologista a través de les xarxes socials."Estic content de tenir Íñigo Errejón a Terrassa. Representa la coherència dels valors de l'esquerra", assegura en el vídeo el primer edil de la localitat vallesana. En paraules de Ballart, Errejón "ha posat per davant les necessitats del país que hi hagi un govern progressista que tiri endavant polítiques en defensa dels drets de les persones per davant d'interessos partidistes, de jocs interns de cadires". L'alcalde de Terrassa argumenta que "cal una mirada llarga per pensar en el que interessa a Espanya en aquest moment".Al seu costat, Errejón ha explicat que està "aprenent" de les experiències d'un Ajuntament "valent" que ha remunicipalitzat l'aigua i ha fet polítiques "valentes" en defensa del dret de la gent a respirar un aire net, "avantposant els interessos de la ciutadania als càlculs curts, estrets, de la política de partit".Ja dintre de l'acte; celebrat a la Nova Jazz Cava i amb presència del cap de llista per Barcelona, Juanan Geraldes; però no de Ballart; Errejón ha relatat que l'alcalde de Terrassa li ha explicat que "quan hi ha noves formacions, molta gent diu que no s’aconseguirà res, però després, quan la gent té l’opció de parlar, diuen tot el contrari". El líder de Més País ha apuntat que ha trobat "molta inspiració" en Tot per Terrassa, un "moviment municipalista, valent i que sempre ha posat els problemes de la gent per sobre de les sigles”.

