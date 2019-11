Més de 800 trucades al 112 per l'episodi de fort vent a Catalunya

Els Bombers han atès 476 avisos per l'episodi de vent de les últimes hores a Catalunya, però només 28 des de diumenge al vespre. En total, han fet 217 serveis a Tarragona, 102 a la regió metropolitana sud, 57 a la nord, 43 a la regió d'emergències de Lleida, 29 a Girona, 15 a les Terres de l'Ebre i 13 serveis a la regió central. El telèfon d'emergències 112 va rebre 857 trucades.A més, fins a set caravanes i un camió van bolcar diumenge a causa del fort vent, alguns d'ells a l'AP-7, entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, segons dades dels Mossos d'Esquadra. No es van produir ferits de gravetat. Protecció Civil va desactivar diumenge a la nit l'alerta del pla Ventcat.De les trucades rebudes pel 112, la majoria es van fer des del Baix Camp (339), i concretament des de la ciutat de Reus (184). El segon focus va ser el Barcelonès (88) i després el Tarragonès (69). Per municipis, a més de Reus, destaquen les 75 trucades de Cambrils i les 67 de Barcelona.La majoria dels serveis atesos pels Bombers han estat per arbres i elements estructurals caiguts.El fort vent va provocar també incidències en el transport ferroviari a les comarques de Tarragona, afectant diverses línies. A causa de la caiguda d'arbres a la via es va tallar la circulació entre Mont-roig del Camp i Cambrils i entre Cambrils i Tarragona.La ventada també va deixar sense subministrament elèctric 5.220 abonats de Reus i 990 de Cambrils.El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el vent encara pugui bufar aquest dilluns al matí, sobretot a les cotes altes del Pirineu i Prepirineu, i amb menys intensitat a punts del litoral i prelitoral central.