375 avisos als Bombers i més de 750 trucades al 112 per la forta ventada arreu de Catalunya

La forta ventada d'aquest diumenge arreu de Catalunya ha deixat 375 avisos als Bombers de la Generalitat i més de 750 trucades al 112 fins a les 17 hores. Les principals incidències s'han concentrat al Camp de Tarragona, on les ratxes de mestral han superat els 130 km/h i han provocat la caiguda de diversos arbres de grans dimensions en poblacions com Cambrils (a l'avinguda Beethoven i a la Travessia de Roda) o Reus.El vendaval també deixa sense subministrament elèctric uns 5.220 abonats de la capital del Baix Camp –amb previsió de restabliment a les 18.30 hores- i talla la circulació de trens entre Cambrils i Mont-roig del Camp. La caiguda de diversos arbres interromp la via en aquest punt i afecta la circulació de combois de Llarga Distància del Corredor Mediterrani Barcelona-València i de la línia R16 de Rodalies.