El festival In-Edit tanca la 17a edició amb prop de 34.000 espectadors a Barcelona i Madrid

El festival In-Edit ha posat punt final aquest diumenge a la seva 17a edició amb una assistència de prop de 34.000 espectadors. El certamen, celebrat a Barcelona entre el 24 d'octubre i el 3 de novembre i a Madrid del 31 d'octubre al 3 de novembre, ha tornat a apropar al públic documentals musicals com 'The Men's Room', de Petter Sommer i Jo Vemund Svendsena, que s'ha endut el guardó a Millor Documental Internacional.L'In-Edit també ha distingit a la secció nacional 'Niños somos todos', del director Sergi Cameron, com a millor documental i ha concedit una menció especial a 'Gay Mercader: El gran mercader del Rock and Roll', de Montse Mompó i Pilar Ruiz Cruz. El Millor Documental Talent Jove ha estat 'Les Resilients', de Cristina Madrid.