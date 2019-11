El dia osonenc de Cayetana Álvarez de Toledo

En Vic, con la Cataluña golpista. pic.twitter.com/k8saRNQWpT — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 3, 2019

En Sau, donde se redactó el Estatuto de 1979, con la Cataluña constitucional. pic.twitter.com/Vh9xntt0Fp — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 3, 2019

La candidata del PP per Barcelona i marquesa de Casa Fuerte, Cayetana Álvarez de Toledo, ha fet aquest diumenge una sortida per Osona. Acompanyada de l'escriptor Arcadi Espada, la cap de cartell ha fet una ruta per la Catalunya profunda i "colpista", s'ha fet fotos i les ha anat penjant al seu compte de twitter. Álvarez de Toledo ha estat immortalitzada a la plaça Major de Vic, "con la Cataluña golpista".Álvarez de Toledo ha visitat també el parador de Sau, on es va redactar l'avantprojecte d'Estatut del 1979. "Con la Cataluña constitucional" ha posat al seu tuit.Crida l'atenció que sent tan liberal com es proclama, etiqueti en bloc una societat complexa. Sau és la "Catalunya constitucional". Vic és la "Catalunya colpista".La marquesa de Casa Fuerte ha dinat avui a Vilanova de Sau en bona i íntima companyia: la de l'escriptor Arcadi Espada. Segons la revista Lecturas , tots dos mantenen una relació sentimental, el que deu dir molt de tots dos. En el cas de l'aristòcrata i candidata del Partit Popular, aquesta relació ve després de la ruptura amb un hereu de la família Güell, Joaquín Güell Ampuero, amb qui va estar casada disset anys i va tenir dues filles.Després d'un vincle llarg amb un cognom tan patrici, sembla que va notar a faltar tastar la proximitat amb un plebeu com Espada, fill d'una portera i amb qui comparteix el menyspreu i l'enemistat amb la Catalunya sobiranista, que avui ha volgut visitar com a turista. També els uneix, sota una pàtina distant, una actitud molt matussera -gens noble- envers tot allò que no entenen, que és molt.

