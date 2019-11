El Tsunami Democràtic defensa l'exercici del dret a vot el 10-N

El Tsunami Democràtic ha enviat un comunicat aquest diumenge per defensar el dret a vot a les eleccions espanyoles del 10-N. Desmenteix així els rumors i especulacions que aquests últims dies apuntaven que el moviment volia bloquejar els col·legis electorals el dia de la votació. Així mateix, el Tsunami ha explicat que durant les accions del 9 de novembre, la jornada de reflexió , es provarà per primera vegada l'aplicació es va fer pública el dia de la sentència del Suprem. D'aquesta manera es prepararà "la primera gran acció" que es durà a terme els dies 11, 12 i 13 de novembre.El Tsunami també ha donat nous detalls de l'acció que volen fer el dia 9, coincidint amb la jornada de reflexió. La plataforma explica que volen fer una jornada de "desobediència" a la Junta Electoral i és per això que criden a omplir les places del país de les quatre de la tarda a les deu de la nit "amb una jornada política, cultural i festiva". "Si la repressió de l'Estat no s'atura per la jornada de reflexió, tampoc no s'aturarà la gent", diuen en el comunicat. A Barcelona, la convocatòria és a Plaça Universitat a les 16h, on hi haurà actuacions musicals, parlaments i intervencions diverses.El moviment insisteix que l'acció ha de de ser pacífica i no-violenta, i vol repetir iniciatives com les del moviment dels indignats i del 15-M en les jornades de reflexió del 2011 i 2015. "L'objectiu és fer reflexionar l'Estat i recordar-li que no pot restringir ni limitar el dret a la llibertat d'expressió, de reunió i de manifestació", apunta el Tsunami que insisteix que la solució del conflicte passa pel "diàleg i la negociació". Així mateix, animen entitats, agrupacions i associacions d'arreu del país a organitzar activitats i confirmar-les al correu 9N@desobeimlajec.org.

