La Diagonal, blindada per la visita de Felip VI

Felip VI i la família reial visiten aquest dilluns Barcelona en un clima de tensió i amb diverses concentracions convocades per mostrar el rebuig ciutadà al monarca espanyol. És la primera visita del rei a Catalunya després de la sentència del procés i els aldarulls posteriors i està previst que arribin aquest vespre, però encara no està confirmat on s'allotjarà.Algunes fonts apunten que la família reial podria passar la nit al Palauet Albéniz, a Montjuïc, tot i que en un primer moment es parlava de l'hotel Rei Juan Carlos I, a tocar del Palau de Congressos de Catalunya, l'espai on es farà el lliurament de premis Fundació Princesa de Girona. Els CDR ja han fet crides a concentrar-se des d'aquesta nit a l'entorn de l'hotel per fer una cassolada i "no deixar dormir" el rei espanyol.Per evitar que les protestes afectin l'acte d Felip VI, la Diagonal ja està plena de tanques i totalment blindada. Mossos, policia espanyola i Guàrdia Urbana s'han desplegat al voltant del Palau de Congressos. El carril lateral de la Diagonal per entrar a Barcelona ja està tallat i el carrer de la Torre Melià també. Des del discurs del 3 d'octubre del 2017, les visites de Felip VI a Catalunya han anat acompanyades de protestes.

