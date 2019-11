ÀUDIO Esbronquen el corresponsal de Catalunya Ràdio per preguntar en català al tècnic del Girona

Tal qual @OriolRV I encara ens hem hagut de sentir... anticompanyerisme. En fi https://t.co/ZNDl8epw2W — Eduard Solà (@eduardsola) November 3, 2019

Nova polèmica al món del futbol per periodistes realitzant preguntes en català. L'escena d'aquest diumenge s'ha produït a la roda de premsa després de l'enfrontament entre el Girona i l'Extremadura, a l'estadi extremeny. El periodista de Catalunya Ràdio, Eduard Solà, ha començat una pregunta dirigida al tècnic gironí, Pep Lluís Martí, quan ha estat interromput per diversos periodistes espanyols. "T'ho estem dient, en castellà", assenyalen els periodistes, tal com es pot escoltar a l'àudio que ha publicat la ràdio pública catalana.La polèmica ha durat diversos minuts, quan l'entrenador del Girona ha afirmat que els periodistes catalans "sempre pregunten en català". El mateix ha afirmat la responsable de premsa de l'Extremadura, que ha intentat posar pau sense molt més èxit. Al final, Pep Lluís Martí no respon la pregunta de Catalunya Ràdio i han passat a altres qüestions. El corresponsal de la pública catalana ho ha confirmat a través del seu compte de Twitter.

