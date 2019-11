Casado assegura que a Sánchez li interessa la violència a Catalunya per «aparèixer com el de la porra»

El president del PP, Pablo Casado, endureix el seu discurs a una setmana de les eleccions espanyoles. En un acte a Madrid, ha acusat el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, de forçar eleccions perquè coincidissin amb la sentència del procés i així beneficiar-se de la "violència" a Catalunya."Ha fet coincidir les eleccions perquè pensava que li interessava que hi hagués violència aquests dies i ell aparegués com el de la porra, embolicat en la bandera", ha afirmat el líder dels populars, que ha advertit que "fa responsable Pedro Sánchez".Casado també fa responsable el president espanyol i candidat socialista a la reelecció si no garanteix la "seguretat i llibertat dels catalans que vulguin votar" el 10-N i la seva "tranquil·litat" la jornada de reflexió."Això no és Burkina Faso ni és el Iemen. És Espanya. Posi ordre d'una vegada a Catalunya o ho farem nosaltres", ha reblat el líder del PP. A més, Casado ha assegurat que hi ha "mala coordinació" entre els Mossos d'Esquadra i les forces de seguretat espanyoles "per culpa dels responsables polítics". El líder del PP ha assenyalat també Quim Torra, l'actitud del qual veu una "ignomínia".

