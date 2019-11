La ventada s'intensifica arreu de Catalunya i els Bombers ja han rebut més de cent avisos

La ventada s'ha intensificat aquest matí arreu de Catalunya i els Bombers ja han rebut un total de 105 avisos fins a migdia, 73 només en el lapse de 10 a 12 hores. Gran part de les actuacions són per retirar arbres caiguts o a punt de caure, elements estructurals de la via pública com fanals, tendals, tanques o cartells, i sanejar alguna façana. Cap persona ha resultat ferida.Els avisos als Bombers estan molt repartits per les regions d'emergències de Girona (25), Regió Metropolitana Sud (22), Lleida (18) i Tarragona (18). El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 193 trucades fins a les 12 hores per la ventada, la majoria al Barcelonès, Segrià i Tarragonès. Segons les dades de les estacions automàtiques de Meteoclimatic i Meteocat, destaquen registres com els 124 km/h de l'Hospitalet de l'Infant, els 114,5 km/h de Mont-roig del Camp, els 103,3 km/h del Perelló, els 97,6 km/h d'Alguaire o els 91 km/h de les Borges Blanques.